Водителям рассказали, почему не стоит пользоваться круиз-контролем на снежной дороге

Эксперты СберАвто перечислили 7 способов избежать ДТП в зимнее время года

Риск аварий в зимнее время года вырастает в разы, даже водителям с опытом иногда приходится сложно во время гололеда, снегопада и в условиях ограниченной видимости. Эксперты СберАвто, сервиса для покупки, обслуживания и продажи авто (входит в экосистему Сбера для автолюбителей), поделились нестандартными советами, которые облегчает управление автомобилем зимой.

Во-первых, нужно снизить давление в шинах перед длительной поездкой по снегу – достаточно на 0,2-0,3 бара от рекомендованного уровня. Тогда пятно контакта колеса с дорогой увеличится, а сцепление улучшится. Обязательно после возвращения на чистый асфальт нужно восстановить давление, чтобы избежать износа резины и ухудшения управляемости.

Во-вторых, не включать круиз-контроль, эта функция эффективна на трассе, но в зимних условиях она может стать причиной заноса.

«Если машина начинает терять сцепление, система попытается автоматически увеличить или сбросить скорость, что ухудшит ситуацию. В снегопад или гололед лучше контролировать газ вручную, чтобы адаптироваться к дорожным условиям», – советуют эксперты.

В-третьих, на зимней дороге нужно изменить способ торможения, речь идет о том, что резко тормозить нежелательно. Необходимо заранее снизить скорость, переключаясь на пониженную передачу, или плавно отпустив газ, если в машине АКП. С механической коробкой передач нужно сначала слегка нажать на тормоз, дать колесам зацепиться за дорогу, а затем увеличить усилие.

В-четвертых, ни в коем случае на давить на тормоз, если машину занесло, потому что из-за блокировки колес ситуация станет хуже. В этом случае действовать нужно плавно, без резких движений: при заносе передних колес нужно убрать газ, повернуть руль в сторону заноса и вернуть сцепление с дорогой. В случае заноса задних колес аккуратно повернуть руль в сторону заноса, чтобы выровнять машину, при этом не нажимать резко на газ или тормоз.

В-пятых, в экстренных ситуация тормозить об снег на обочине. Уход в небольшой сугроб даст дополнительное сопротивление и замедлит машину. Этот способ особенно полезен на укатанных спусках, где торможение бесполезно.

В-шестых, не парковаться с затянутым ручником на морозе. В сильные морозы ручной тормоз может замерзнуть, лучше оставить машину на передаче (если МКП) или в положении «P» (на автомате). Если ручник все же замерз, можно попробовать несколько раз плавно нажать на педаль тормоза или аккуратно прогреть машину.

И последнее, седьмое правило: нужно всегда проверять, открыты ли колесные арки. Залипшие снег и лед в колесных арках могут негативно повлиять на управляемость транспортного средства. К тому же они ограничивают ход подвески и могут блокировать колеса на поворотах. Если после поездки снег слежался и превратился в лед, его нужно счистить, иначе он будет мешать во время движения на следующий день.

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Источник: пресс-служба СберАвто