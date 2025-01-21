На рынке России скоро появится рамный внедорожник российского производства

На заводе «Автотор» в Калининграде началось производство внедорожника BAIC BJ60

Рамный внедорожник BJ60 от бренда BAIC встал на конвейер на заводе Автотор в Калининграде. Это шестая модель бренда и второй автомобиль, выпускаемый на заводе, сообщили в пресс-службе предприятия.

«В рамках подготовки к запуску производства BAIC BJ60 специалистами Инновационно-технологического центра "Автотор" был разработан комплект технологической документации. Для запуска производства данной модели была разработана и изготовлена новая оснастка, оборудованы дополнительные участки линии, перенастроено программное обеспечение», – уточнили в пресс-службе.

BAIC BJ60

Первые автомобили BAIC BJ60 оснастят дизельным двигателем объемом 2,0 л мощностью 163 л.с. и максимальным крутящим моментом 400 Нм, который работает в паре с 8-ступенчатой АКП. Силовая установка внедорожника реализована по технологии «мягкого гибрида»: здесь традиционный ДВС дополняет электромотор мощностью 10 кВт, выполняющий функцию стартера и облегчающий работу двигателя. Такая система обеспечивает более плавное начало движения и эффективное ускорение автомобиля, а также экономит топливо.

BAIC BJ60

Габариты внедорожника составляют 5040/1955/1925 мм при размере колесной базы в 2820 мм. Полный привод реализован по принципу Part-Time, внедорожные возможности расширяет понижающая передача, а также дополнительные блокировки переднего и заднего межколесного дифференциалов. При этом полностью независимая подвеска обеспечивает повышенный комфорт и плавность хода как на бездорожье, так и в городских условиях.

BAIC BJ60

Запуск производства модели BJ60 состоялся в соответствии со сроками, предусмотренными Генеральным соглашением о сотрудничестве Автотора и BAIC International, которое включает поэтапное расширение и обновление модельного ряда выпускаемой продукции.

В рамках стратегического партнерства Автотор и BAIC, официальный дистрибьютор бренда в России, продает не только автомобили, но и запчасти, компоненты и аксессуары, кроме того, осуществляется послепродажное сервисное и гарантийное обслуживание.

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Источник: Автотор