Машина заведется с пол-оборота даже зимой: советы эксперта

Эксперт Стрельбицкий назвал 5 правил, чтобы машина уверенно заводилась в холода

Чтобы автомобиль уверенно заводился даже в морозы, нужно соблюдать несколько правил, рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий. Так, нужно поддерживать заряд АКБ, ведь зимой нагрузка на него повышена, пояснил он.

Во-вторых, в холода нужно использовать зимнее моторное масло, имеющее меньшую вязкость и обеспечивающее легкий запуск мотора.

В-третьих, необходимо следить за качеством горючего.

Также следует периодически проверять свечи и систему зажигания в целом, так как их износ может затруднить запуск мотора.

Любой машине необходимо регулярное ТО. Своевременная замена фильтров и других расходников также важна, подытожил специалист.

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Источник: «Российская газета»