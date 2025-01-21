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Эксперты автоотрасли усомнились в целесообразности повышения выплат по ОСАГО

Эксперты: цена полиса может вырасти до 25% из-за повышения суммы выплат по ОСАГО

Увеличение максимального размера выплаты по ОСАГО на 30% может спровоцировать рост цен на сам страховой полис на 10-25%. Таким мнением поделились опрошенные эксперты автоотрасли.

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По мнению главного редактора «За рулем» Максима Кадакова, если Госдума одобрит увеличение выплат по ОСАГО, то полис может подорожать на четверть. Кадаков допускает, что страховщики могут и не поднимать цены, учитывая их прибыль в 2023 году в размере 302 млрд рублей. Ожидается, что по итогам 2024 года этот показатель может достичь исторического показателя – 340 млрд рублей.

Инициативу парламентариев Кадаков считает правильной, но «несерьезной», потому что предлагаемой суммы все равно не хватит, чтобы покрыть затраты на ремонт автомобиля.

«Поднимать нужно на миллион, чтобы люди проблем не знали. Сейчас очень часто выплат не хватает. Естественно, страховые компании будут говорить, что все плохо у них и надо будет повышать стоимость. Но все не без лукавства они всегда говорят», – подчеркивает главред.

С мнением Кадакова солидарен и автоэксперт Игорь Моржаретто, он считает, что цена полиса ОСАГО может вырасти на 10-15%.

«У нас 95-96% водителей попадают в ту самую сумму – 400 тысяч, свыше этой суммы только у 3-4%. Надо ли ради этих 3-4 процентов поднимать всю сумму, что может привести к подорожанию? Я не уверен», – выразил сомнение эксперт.

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Напомним, согласно внесенному на рассмотрение Госдумы РФ законопроекту, предлагается увеличить максимальный размер выплаты по ОСАГО на 30%. Выплату по причинению ущерба жизни и здоровью хотят увеличить с 500 до 650 тыс. рублей, а за повреждение автомобиля – с 400 до 520 тыс. рублей. В последний раз порог выплат по ОСАГО меняли в 2014 году, тогда сумма выросла до 400 тысяч рублей, при этом за последние 10 лет рост инфляции составил порядка 97%.

Источник: business-gazeta.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 70
21.01.2025 
Фото:Depositphotos
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