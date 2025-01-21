Автомобиль врезался в автобус и машину ДПС в Сочи

В Сочи водитель иномарки устроил массовую аварию с автомобилем ДПС и автобусом

Утром 21 января на Курортном проспекте Сочи произошло ДТП, в котором столкнулись легковой автомобиль Ravon и автобус. Первый отбросило в автомобиль ДПС.

Водитель легковушки, выезжая со второстепенной дороги, не убедился в безопасности маневра и в итоге врезался в автобус, ехавший по главной дороге. От удара легковушку отбросило в патрульную машину ДПС, которая находилась на «островке безопасности». Сотрудников дорожной полиции в момент ДТП в автомобиле не было. В аварии никто не пострадал.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

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Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю