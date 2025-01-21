#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

Автомобиль врезался в автобус и машину ДПС в Сочи

В Сочи водитель иномарки устроил массовую аварию с автомобилем ДПС и автобусом

Утром 21 января на Курортном проспекте Сочи произошло ДТП, в котором столкнулись легковой автомобиль Ravon и автобус. Первый отбросило в автомобиль ДПС.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Не имеете права! — Эти 5 действий инспектора недопустимы при общении с водителем

Водитель легковушки, выезжая со второстепенной дороги, не убедился в безопасности маневра и в итоге врезался в автобус, ехавший по главной дороге. От удара легковушку отбросило в патрульную машину ДПС, которая находилась на «островке безопасности». Сотрудников дорожной полиции в момент ДТП в автомобиле не было. В аварии никто не пострадал.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 87
21.01.2025 
Фото:МВД Медиа
Поделиться:
Оцените материал:
0