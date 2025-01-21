#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

Новые европейские кроссоверы по цене Lada Vesta привезли в Россию

В России в продаже появились новые Citroen по цене 2,49 млн рублей

В России в продаже появились новые кроссоверы Citroen C5 Aircross из Китая по цене 2,49 млн рублей. Предлагаются автомобили 2022 г. в., но без пробега, сообщает портал Quto.ru. Модели оснащены 1,6-литровым бензиновым турбомотором на 175 л.с. и 8-ступенчатой АКП Aisin. Привод передний.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!
Citroen C5 Aircross
Citroen C5 Aircross

Рекомендуем
Не имеете права! — Эти 5 действий инспектора недопустимы при общении с водителем

У автомобиля кожаный салон, шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль и 10-дюймовый дисплей. У передних сидений есть электропривод, подогрев и массаж.

Данную модель выделяют гидравлические демпферы отбоя амортизаторов (подвеска Progressive Hydraulic Cushions), которые обеспечивают эффект tapis volant (полета на «ковре-самолете»).

Citroen C5 Aircross
Citroen C5 Aircross

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

Источник: Quto.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Citroen
Количество просмотров 3496
21.01.2025 
Фото:Citroen
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Citroen C5 Aircross

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв