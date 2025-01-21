Новые европейские кроссоверы по цене Lada Vesta привезли в Россию

В России в продаже появились новые Citroen по цене 2,49 млн рублей

В России в продаже появились новые кроссоверы Citroen C5 Aircross из Китая по цене 2,49 млн рублей. Предлагаются автомобили 2022 г. в., но без пробега, сообщает портал Quto.ru. Модели оснащены 1,6-литровым бензиновым турбомотором на 175 л.с. и 8-ступенчатой АКП Aisin. Привод передний.

Citroen C5 Aircross

У автомобиля кожаный салон, шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль и 10-дюймовый дисплей. У передних сидений есть электропривод, подогрев и массаж.

Данную модель выделяют гидравлические демпферы отбоя амортизаторов (подвеска Progressive Hydraulic Cushions), которые обеспечивают эффект tapis volant (полета на «ковре-самолете»).

Citroen C5 Aircross

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

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Источник: Quto.ru