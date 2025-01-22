Совершенно новый кроссовер Kia теперь в России
Дилер из Благовещенска продает рестайлинговый корейский кроссовер Kia Sportage за 5 868 000 руб. Уточняется, что продавцы готовы привезти автомобиль под заказ.
Предлагается X-Line с гибридным мотором объемом 1,6 литра и общей мощностью 230 л.с., АКП. Привод передний.
У автомобиля есть основные системы помощи водителю, восемь подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, адаптивный «круиз», камеры кругового обзора 360° и другие опции.
Sportage привозят в Россию по схеме параллельного импорта. Новый автомобиль 2025 года из наличия в комплектации Comfort воронежский дилер предлагает по цене от 3,03 млн руб. Правда, это будет 150-сильный кроссовер с 2-литровым бензиновым мотором, АКП и передним приводом. До
Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.
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Источник: Autonews.ru