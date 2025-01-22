Авторынок России вошел в топ-5 лидеров Европы
Российский авторынок занял четвертое место по продажам в Европе в 2024 году
Авторынок РФ в 2024 года занял четвертую позицию в европейском первенстве. Лидером по продажам автомобилей в Европе стала Германия (реализовано 2 817 331 единиц (-1 % к 2023 году). Далее следуют Великобритания (1 952 778 единиц (+2,6%) и Франция (1 718 412 млн проданных экземпляров (-3,2%).
Если при рассмотрении европейского авторынка учитывать Россию, то она заняла четвертую позицию рейтинга. В прошлом году в стране продали 1 571 272 новых легковых машин, что на 48,4% больше, чем годом ранее.
Ниже расположилась Италия, чьи дилеры реализовали 1 559 229 машин (+15,2%).
Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.
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Источник: «Автостат»
Фото:Depositphotos
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22.01.2025
Фото:Depositphotos
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