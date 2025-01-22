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Авторынок России вошел в топ-5 лидеров Европы

Российский авторынок занял четвертое место по продажам в Европе в 2024 году

Авторынок РФ в 2024 года занял четвертую позицию в европейском первенстве. Лидером по продажам автомобилей в Европе стала Германия (реализовано 2 817 331 единиц (-1 % к 2023 году). Далее следуют Великобритания (1 952 778 единиц (+2,6%) и Франция (1 718 412 млн проданных экземпляров (-3,2%).

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Если при рассмотрении европейского авторынка учитывать Россию, то она заняла четвертую позицию рейтинга. В прошлом году в стране продали 1 571 272 новых легковых машин, что на 48,4% больше, чем годом ранее.

Ниже расположилась Италия, чьи дилеры реализовали 1 559 229 машин (+15,2%).

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 82
22.01.2025 
Фото:Depositphotos
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