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Скидка 350 тыс. рублей: этот 160-сильный кроссовер заметно подешевел

Компания FAW снизила цены на кроссовер Bestune T77 в России

Компания FAW снизила цены на кроссовер Bestune T77 в России и уточнила размеры прямых скидок на него в комплектациях 2023 и 2024 г. в. При покупке авто 2023 года предусмотрена прямая скидка 350 тыс. рублей. Базовая версия Luxury DCT стоит 2 514 000 рублей, стоимость комплектации Prestige DCT теперь составляет 2 626 000 рублей, а цена топовой Prestige Plus DCT упала до 2 666 000 рублей.

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Bestune T77
Bestune T77

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На машины 2024 г. в. предоставляется дисконт в размере 250 тыс. рублей для комплектаций Luxury DCT и Prestige Plus DCT (их стоимость составляет 2 614 000 и 2 766 000 рублей соответственно). Модификация Prestige DCT стоит 2 976 000 рублей.

Под капотом Bestune T77 1,5-литровая бензиновая турбочетверка мощностью 160 л. с., 7-ступенчатый робот, привод передний.

Bestune T77
Bestune T77

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

Источник: Bestune

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 47
22.01.2025 
Фото:
«За рулем»
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Отзывы о FAW Bestune T77

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