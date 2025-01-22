Дебютировал новый 7-местный кроссовер Hyundai
Компания Hyundai сообщила о скором выходе рестайлинговой версии трехрядной Creta Grand на рынок Ближнего Востока.
У обновленного автомобиля заметно изменились габариты: длина увеличилась до 4560 мм (+60 мм), ширина составляет 1800 мм (+10 мм), а высота с рейлингами равна 1710 мм (+35 мм). Колесная база осталась прежней – 2760 мм.
У автомобиля изменилась радиаторная решетка, бамперы и оптика. В салоне теперь есть новая передняя панель, модернизированный блок управления климат-контролем и объединенный экран приборки с мультимедийной системой.
У Hyundai Creta Grand доступны на выбор бензиновый атмосферник объемом 2,0 л мощностью 159 л.с. или турбодизель на 1,5 литра с отдачей 115 л.с. Оба мотора комплектуются 6-ступенчатой МКП или автоматом, привод только передний.
Кроссовер доступен в шести- и семиместном исполнении.
Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.
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Источник: Hyundai