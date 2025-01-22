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Дебютировал новый 7-местный кроссовер Hyundai

Hyundai представила обновленную семиместную Creta Grand 2025

Компания Hyundai сообщила о скором выходе рестайлинговой версии трехрядной Creta Grand на рынок Ближнего Востока.

У обновленного автомобиля заметно изменились габариты: длина увеличилась до 4560 мм (+60 мм), ширина составляет 1800 мм (+10 мм), а высота с рейлингами равна 1710 мм (+35 мм). Колесная база осталась прежней – 2760 мм.

Hyundai Creta Grand 2025
Hyundai Creta Grand 2025

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У автомобиля изменилась радиаторная решетка, бамперы и оптика. В салоне теперь есть новая передняя панель, модернизированный блок управления климат-контролем и объединенный экран приборки с мультимедийной системой.

У Hyundai Creta Grand доступны на выбор бензиновый атмосферник объемом 2,0 л мощностью 159 л.с. или турбодизель на 1,5 литра с отдачей 115 л.с. Оба мотора комплектуются 6-ступенчатой МКП или автоматом, привод только передний.

Интерьер Hyundai Creta Grand 2025
Интерьер Hyundai Creta Grand 2025

Кроссовер доступен в шести- и семиместном исполнении.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

Источник: Hyundai

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Ушакова Ирина
Фото:Hyundai
Количество просмотров 72
22.01.2025 
Фото:Hyundai
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Отзывы о Hyundai Creta (12)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Creta  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет
Достоинства:
Качество, удобство, комфорт.
Недостатки:
Пока нет. Но если придраться, то маленький багажник.
Комментарий:
Владел Хендай Акцент, потом Солярис, потом взял Кия Церато, После Хендай Крета. Отзыв по владению 4 года. Машина полный улет, не знаю куда еще гнаться, когда по нынешним ценам машина удовлетворяет полностью. Брать дороже и комфортнее? Не хочу отдавать за железку 3-4 миллиона. Даже если хотел поменять на Туссан, то отдав за машину 2 миллиона я потерял бы половину комфорта из комплектации, а это не очень хочется. Китайцев не рассматриваю, и даже слушать не хочу, что не говори, а сравнивать эти ржавые громыхалки нечего. Есть у друзей и знакомых, покатался, знаю. Машина проходит обслуживание у дилера, проблем нет. Есть что было бы, то с удовольствием поделился бы. Проехал по бездорожью, ездил по степям на охоту, негде не подвела. И даже намеков не было где-то застрять, хотя передний привод. Если кто и пишет отрицательные отзывы, то нужно по проблеме обратится к дилеру, потому что все бывает, нужно смотреть. Я всегда рассматриваю только Хендай, и остановился на нем, потому что поменял уже 3 машины, и никогда проблем не было. Считаю, что это надежный семейный автомобиль. Хочется большего, но цены просто пипец, поэтому довольствуемся этим)))
+1