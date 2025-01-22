Новый доступный «немец» в хорошей комплектации: вот что взять вместо «китайца»

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В России появились в продаже новые кроссоверы Volkswagen Tacqua по цене от ₽2,7 млн

В Россию по параллельным каналам продолжают поставлять новые компактные кроссоверы Volkswagen Tacqua, цена начинается от 2 720 000 рублей. Их собирают на совместном предприятии FAW-Volkswagen в КНР.

За такую сумму частник из Краснодара предлагает кроссовер 2024 г. в., в стоимость входит коммерческий утильсбор. Автомобиль продается из наличия. У кроссовера есть бесключевой доступ с кнопкой «старт/стоп», светодиодная оптика, цифровая приборная панель, медиасистема с тачскрином и другое.

Volkswagen Tacqua
Volkswagen Tacqua

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Для сравнения, китайский Jetour Dashing в средней комплектации стоит от 2 839 900 рублей, Omoda C5 в средней версии предлагается по цене от 2 819 900 рублей.

Компания из Казани продает аналогичный автомобиль за 2 750 000 рублей. Другой частник из Краснодара предлагает такую машину еще на 20 тысяч рублей дороже.

Размеры Volkswagen Tacqua составляют 4108х1760х1589 мм при колесной базе 2551 мм. Под капотом у всех упомянутых экземпляров 1,5-литровый бензиновый атмосферник мощностью 113 л. с., 6-ступенчатая АКП. Привод передний.

Интерьер Volkswagen Tacqua
Интерьер Volkswagen Tacqua

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 63
22.01.2025 
Фото:Volkswagen
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