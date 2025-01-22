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Японский автоконцерн снимает с производства 3 модели по непредвиденной причине

Mitsubishi снимает с производства 2 кроссовера и внедорожник

Автопроизводитель Mitsubishi снимает с продажи на рынке Австралии два кроссовера и один внедорожник, речь идет о Mitsubishi ASX и Eclipse Cross, а также Pajero Sport.

Причиной такого шага руководства японского производителя стало несоответствие этих моделей обновленным правилам дизайна (ADR) – они вступят в силу на континенте с 1 марта 2025 года.

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Таким образом, в продаже в Австралии останутся кроссовер Mitsubishi Outlander и пикап Triton, а в конце текущего года на рынок выйдет новый ASX, созданный на платформе Renault Captur.

В СМИ пишут, что, несмотря на завершение производства моделей, у австралийских дилеров на складах скопилось достаточно запасов, поэтому автомобили будут доступны для покупки примерно до конца года.

Источник: Carscoops

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 88
22.01.2025 
Фото:Unsplash
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