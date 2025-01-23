Новый доступный кроссовер Chevrolet теперь в России: известна цена

В России появился в продаже новый кроссовер Chevrolet Seeker за ₽2,56 млн

Дилер из Краснодара привез в Россию новый бюджетный кроссовер Chevrolet Seeker по параллельным каналам, стоит автомобиль 2 560 000 руб. Предлагается модель с бензиновым мотором объемом 1,5 литра и мощностью 184 л.с. и вариатором. Привод передний.

Chevrolet Seeker

У данного экземпляра есть пять подушек безопасности, система бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя, климат-контроль, мультируль, цифровая приборка и экран мультимедийной системы.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

Chevrolet Seeker

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Источник: Autonews.ru