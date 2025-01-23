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Популярный в России седан Mazda перестанут выпускать

Японский концерн прекратит производство Mazda 6 в Австралии в 2025 году

Автопроизводитель Mazda снимет с продажи свой седан Mazda 6 еще в одной стране на фоне низкого спроса и устаревшей платформы. Вслед за Россией, США и Японией выпуск этого авто завершат и в Австралии.

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Текущее третье поколение Mazda 6 вышло в продажу в 2012 году и за 13 лет пережило два рестайлинга. Еще в 2021 году модель перестали продавать в США и Канаде, в 2022 году из-за санкций он ушел с российского рынка в России, в 2023 году седан перестали продавать в Великобритании, а в 2024-м – в Японии. Теперь машину снимут с продажи в Австралии, так как она не отвечает обновленным стандартам безопасности, которые вступят в силу на континенте с 1 марта текущего года.

Mazda 6
Mazda 6

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

Источник: 110km.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Mazda
Количество просмотров 70
23.01.2025 
Фото:Mazda
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Отзывы о Mazda 6 (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Mazda 6  2016
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
С 2.0 литровым двигателем и АКП динамика разгона впечатляет, не знаю как с 2.5, но мне больше и не надо. Шумоизоляция тоже на высоте.
Недостатки:
Поцарапался руль, такое ощущения что его подрали специально в нескольких местах (колец не ношу)
Комментарий:
Если бы покупал автомобиль ещё раз, то выбрал бы Мазду 6. Не от одного автомобиля не было такого восторга.
+10