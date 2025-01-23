Популярный в России седан Mazda перестанут выпускать

Японский концерн прекратит производство Mazda 6 в Австралии в 2025 году

Автопроизводитель Mazda снимет с продажи свой седан Mazda 6 еще в одной стране на фоне низкого спроса и устаревшей платформы. Вслед за Россией, США и Японией выпуск этого авто завершат и в Австралии.

Текущее третье поколение Mazda 6 вышло в продажу в 2012 году и за 13 лет пережило два рестайлинга. Еще в 2021 году модель перестали продавать в США и Канаде, в 2022 году из-за санкций он ушел с российского рынка в России, в 2023 году седан перестали продавать в Великобритании, а в 2024-м – в Японии. Теперь машину снимут с продажи в Австралии, так как она не отвечает обновленным стандартам безопасности, которые вступят в силу на континенте с 1 марта текущего года.

Mazda 6

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Источник: 110km.ru