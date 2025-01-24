У дилеров появился популярный кроссовер Geely 2025 года: известна цена
В Россию привезли Geely Monjaro 2025 года по цене 4,29 млн рублей
Дилеры по параллельному импорту привезли в Россию Geely Monjaro 2025 модельного года. Xingyue L (китайское имя модели) в максимальной комплектации Full Moon стоит 4 290 000 рублей.
Geely Monjaro
У данного экземпляра есть подогрев всех сидений и руля, адаптивные амортизаторы, трехзонный климат-контроль, система слежения за мертвыми зонами, панорамная крыша, поддержка голосового управления, полный набор систем активной безопасности.
Интерьер Geely Monjaro
Уточняется, что меню приборной панели частично будет на китайском языке.
Кроссовер оснащается 2-литровым мотором мощностью 238 л.с., АКП. Привод полный.
Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник: Российская газета
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24.01.2025
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