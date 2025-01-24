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У дилеров появился популярный кроссовер Geely 2025 года: известна цена

В Россию привезли Geely Monjaro 2025 года по цене 4,29 млн рублей

Дилеры по параллельному импорту привезли в Россию Geely Monjaro 2025 модельного года. Xingyue L (китайское имя модели) в максимальной комплектации Full Moon стоит 4 290 000 рублей.

Geely Monjaro
Geely Monjaro

У данного экземпляра есть подогрев всех сидений и руля, адаптивные амортизаторы, трехзонный климат-контроль, система слежения за мертвыми зонами, панорамная крыша, поддержка голосового управления, полный набор систем активной безопасности.

Интерьер Geely Monjaro
Интерьер Geely Monjaro

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Уточняется, что меню приборной панели частично будет на китайском языке.

Кроссовер оснащается 2-литровым мотором мощностью 238 л.с., АКП. Привод полный.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

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Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 10
24.01.2025 
Фото:
«За рулем»
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