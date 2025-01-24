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После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности

Стала известна причина сломанного кресла Changan CS55

Автопроизводитель Changan обнародовал открытое письмо, в котором объяснил суть происходящего на видео, вызвавшего накануне широкий резонанс в российских СМИ и блогосфере.

Причиной для проверки послужили последствия аварии, в результате которой, как утверждается, был сломан каркас водительского кресла. Подобное могло привести к серьезным травмам водителя, вплоть до компрессионного перелома позвоночника.

На кадрах из видео специалист отгибает спинку водительского кресла назад рукой.
На кадрах из видео специалист отгибает спинку водительского кресла назад рукой.

Сегодня появилась видеозапись самой аварии:

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Повторное испытание на прочность кресла кроссовера Changan CS55

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«В ответ на различные публикации в российских СМИ о качестве передних кресел Changan в серии CS55 PLUS / UNI-S штаб-квартирой Changan Automobile менее чем за 24 часа с момента появления подобных новостей были оперативно проведены повторные испытания сидений на прочность.

По результатам двух раундов испытаний, которые проводились в соответствии со стандартами E-NCAP, а именно – краш-тест на удар сзади, скорость 25 км/ч – не было выявлено никаких очевидных деформаций, трещин, разломов и других повреждений передних сидений», – подчеркнули в пресс-службе марки.

Отмечается, что в процессе испытаний проводилась фото- и видеофиксация, а после проведения краш-теста сиденья автомобиля разобрали для подтверждения их соответствия стандартам безопасности. Результаты испытаний говорят сами за себя, в этом можно удостовериться, посмотрев видеоотчет.

Что произошло на самом деле?

Специалисты компании идентифицировали автомобиль, кресло которого демонстрировалось на видео, и дилерский центр, где проводился ремонт автомобиля. Кроме того, установлены личность владельца машины и все обстоятельства произошедшего.

«На сегодняшний момент, после просмотра видеозаписей с внешних камер встроенного в кроссовер CS55 PLUS видеорегистратора, нам известно, что ДТП произошло 26 сентября 2024 года на северо-западной стороне МКАД. Кроссовер Changan CS55 PLUS белого цвета двигался по внешней стороне кольцевой. После резкой остановки (за 5 секунд автомобиль погасил скорость с 70 км/ч до 0 км/ч) в заднюю часть кроссовера CS55 PLUS на скорости около 70 км/ч въехал грузовой автофургон ГАЗ», – уточнили в пресс-службе.

После ДТП водитель кроссовера присутствовал при оформлении инцидента с сотрудниками ГАИ, самостоятельно вызвал эвакуатор и доставил автомобиль в дилерский центр Автодом Changan Алтуфьево. Причем за медицинской помощью автовладелец автомобиля не обращался, а очевидцы подтвердили, что он не выглядел пострадавшим.

Анализ состояния кресла после тестов

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«После анализа выяснилось, что каркас кресла, успешно отработав нагрузку во время ДТП, получил повреждения, но, что самое главное, не был сломан на две части», – уточнили в компании.

Причина сломанного кресла

В компании предположили, почему кресло из резонансного видео оказалось сломанным:

«По характерным следам в местах разлома на металле видно, что верхнюю часть кресла в дальнейшем выламывали, раскачивая вперед-назад. Предварительно можно сказать, что подобные манипуляции с креслом производились и снимались для страховой компании.», – считают в пресс-службе Changan.

В Changan заверили, что внутреннее расследование по данному инциденту продолжается, и по его итогам будет вынесено финальное заключение. В пресс-службе Changan также подчеркнули, что надежность и безопасность клиентов бренда является для компании наивысшими приоритетами.

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Источник: пресс-служба Changan Motors Rus

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Светлана Тарасенко
Фото:Changan Motors Rus
Количество просмотров 28
24.01.2025 
Фото:Changan Motors Rus
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