Водителей предупредили о штрафах ГАИ на снятые с учета автомобили

Эксперт Шелков: ГАИ будет присылать штрафы на снятые с учета машины

ГАИ вскоре намеревается добавить в свою базу регистрации автомобилей новую вкладку, которая будет фиксировать информацию о покупателе и отправлять ему штрафы, даже если он не успел оформить машину на себя, рассказал глава экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

Сейчас, если учет прекращается спустя 10 дней после продажи машины, договор купли-продажи (ДКП) прикрепляется к базе, но не оцифровывается. Поэтому данные о покупателе недоступны для поиска.

Но уже с 1 марта текущего года при оформлении ДКП через «Госуслуги» продавец сможет прекратить учет машины до окончания 10-дневного срока. Новая вкладка в базе ГАИ с данными ДКП будет введена на следующем этапе совершенствования порядка регистрации машин.

Это нововведение поможет бороться с уклонением от уплаты штрафов покупателями автомобилей, которые ездили с недействительными номерами, а также позволит противостоять переписыванием ДКП перекупщиками.

После появления новой вкладки собственнику могут отказать в регистрации авто, если станет известно, что в базе ГАИ новым собственником значится перекупщик, рассказал специалист. Нововведение также позволит начислять налоги перекупщикам, если они перепродали автомобиль дороже.

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Источник: Газета.Ru