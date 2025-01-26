Эти японские машины с пробегом россияне скупали в 2024 году

Эксперт Головань назвал десять самых популярных подержанных японских автомобилей

В 2024 году в топ-10 популярных подержанных японских машин вошли модели марок Toyota, Nissan и Mitsubishi, поделился директор по закупкам департамента автомобилей с пробегом компании «Рольф» Игорь Головань.

Он пояснил, что лидирует Toyota Camry 2017-2021 г. в. со средней ценой 2,7 млн рублей. Далее следуют Mazda CX-5 2017-2021 г. в. cо средней ценой 2,8 млн рублей и Mitsubishi Outlander 2018-2024 г. в., средняя стоимость этой модели равна 2,3 млн рублей.

Toyota Camry

На четвертой позиции Nissan Qashqai второго поколения 2013-2019 г. в. (средняя стоимость 1,6 млн рублей). На пятом месте рестайлинговый Toyota RAV4 (2015-2019 г. в., 2,4 млн рублей).

В топ-10 самых популярных б/у японских машин с пробегом также попали Nissan X-Trail третьего поколения (1,8 млн рублей), его рестайлинговая версия (2,4 млн рублей), Nissan Qashqai второго поколения после рестайлинга (1,9 млн рублей). Также в десятку попали Mitsubishi Outlander третьего поколения после второго рестайлинга (1,8 млн рублей) и Toyota RAV4 пятого поколения (2008-2014 г.в., 3,4 млн рублей).

Nissan Qashqai

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Источник: Газета.Ru