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Эти японские машины с пробегом россияне скупали в 2024 году

Эксперт Головань назвал десять самых популярных подержанных японских автомобилей

В 2024 году в топ-10 популярных подержанных японских машин вошли модели марок Toyota, Nissan и Mitsubishi, поделился директор по закупкам департамента автомобилей с пробегом компании «Рольф» Игорь Головань.

Он пояснил, что лидирует Toyota Camry 2017-2021 г. в. со средней ценой 2,7 млн рублей. Далее следуют Mazda CX-5 2017-2021 г. в. cо средней ценой 2,8 млн рублей и Mitsubishi Outlander 2018-2024 г. в., средняя стоимость этой модели равна 2,3 млн рублей.

Toyota Camry
Toyota Camry

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На четвертой позиции Nissan Qashqai второго поколения 2013-2019 г. в. (средняя стоимость 1,6 млн рублей). На пятом месте рестайлинговый Toyota RAV4 (2015-2019 г. в., 2,4 млн рублей).

В топ-10 самых популярных б/у японских машин с пробегом также попали Nissan X-Trail третьего поколения (1,8 млн рублей), его рестайлинговая версия (2,4 млн рублей), Nissan Qashqai второго поколения после рестайлинга (1,9 млн рублей). Также в десятку попали Mitsubishi Outlander третьего поколения после второго рестайлинга (1,8 млн рублей) и Toyota RAV4 пятого поколения (2008-2014 г.в., 3,4 млн рублей).

Nissan Qashqai
Nissan Qashqai

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

Источник: Газета.Ru

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash | Toyota | Nissan
Количество просмотров 8
26.01.2025 
Фото:Unsplash | Toyota | Nissan
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