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«ForAuto – 2025»: специалисты автоотрасли обсудят вопросы автопрома

Агентство «Автостат» 13 февраля в Москве проведет масштабную автоконференцию

Ежегодный форум автобизнеса «ForAuto – 2025. Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы» имеет насыщенную программу, в которой каждый гость найдет важную и полезную информацию.

Первая часть

Официальная часть форума начнется с темы, которая затрагивает все сферы бизнеса – российской макроэкономики в 2025 году. После этого эксперты проведут уже ставшую традиционной «Автостат Оперативку», где обсудят автомобильный рынок прошлого года и отметят главные тенденции года наступившего.

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Приглашенные спикеры расскажут о мерах госрегулирования отрасли, производстве и дистрибуции легковых автомобилей, а на дискуссионной панели дилеры уделят внимание теме потенциальных потребителей в 2025 году и тому, что они готовы покупать в текущих реалиях.

На форуме будут оглашены итоги 11-й ежегодной премии «Сохранность остаточной стоимости автомобиля (Residual value – 2025)», учрежденной агентством «Автостат». Здесь будут названы модели с лучшей остаточной стоимостью в различных сегментах.

Вторая часть

Вторая половина форума будет разделена на четыре параллельных сессии: первая будет посвящена рынку транспортных средств – LCV, средним и тяжелым грузовикам, автобусам. Также спикеры обсудят импорт и рынок подержанных автомобилей.

Во втором потоке будут обсуждаться автопром, рынок запчастей и шин, сервис и локализация компонентов.

В третьем зале автоэксперты погрузятся в темы электромобилей и гибридов, мобильности и такси. Кроме этого, особое внимание будет уделено маркетингу и PR в отрасли, IT-инструментам и проблеме кадров.

В четвертом потоке спикеры затронут автокредитование, страхование и лизинг, а также перевозки, корпоративные парки и инструменты e-Commerce в автобизнесе.

***

Форум автобизнеса «ForAuto – 2025» пройдет 13 февраля в Москве, в «Центре событий РБК» (БЦ Riverside Towers, Космодамианская набережная, 52, с. 7).

Необходима предварительная регистрация.

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Алексеева Елена
Количество просмотров 9
27.01.2025 
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