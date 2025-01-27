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Депутаты Петербурга снова добиваются периода бесплатной парковки, но есть нюанс

Депутат Шишлов предлагает сделать парковки в Петербурге бесплатными в выходные

Периоды бесплатного пользования парковками предлагается установить в Петербурге. С такой инициативой выступил депутат Законодательного собрания Северной столицы от фракции «Яблоко» Александр Шишлов.

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Соответствующий документ обнародован на сайте городского парламента.

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Предлагается установить в период с 20:00 до 8:00 мск в субботу бесплатную парковку – сейчас такое правило действует в будни. Шишлов предлагает ввести бесплатный период пользования парковочными местами на протяжении суток (с 00:00 до 24:00) по воскресеньям, нерабочим праздничным дням и датам, на которые перенесены выходные.

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Парламентарий предлагает реализовать меру с 1 января 2026 года, при этом стоит отметить, что есть один нюанс. В пояснительной записке Шишлов указывает, что доходы Смольного при этом могут сократиться на 400 тыс. рублей. Согласно данным, за пользование платными парковками бюджет города на Неве в 2023 году пополнился на 369 956,21 тыс. рублей (12,39% от общего годового объема поступлений).

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Источник: assembly.spb.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 10
27.01.2025 
Фото:АГН «Москва»
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