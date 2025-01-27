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Популярный «внедорожный» кроссовер российской сборки заметно подешевел

Кроссовер Haval H3 в январе стал дешевле на 100 тыс. рублей в России

В январе в РФ стал доступнее кроссовер Haval H3. Цены на него остались прежними, но выросла прямая выгода: со 100 до 200 тыс. рублей. Теперь Haval H3 с учетом прямой выгоды в комплектации Premium 2WD стоит 2 499 000 руб. Модификация Tech+ 2WD предлагается за 2 749 000 руб. Версию Tech+ 4WD можно приобрести за 2 999 000 руб.

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Haval H3
Haval H3

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Haval H3 вышел на рынок РФ в мае прошлого года, он стал первым автомобилем из новой «внедорожной» серии Haval с приставкой Pro. В двух комплектациях с передним приводом кроссовер оснащается 1,5-литровым 143-сильным бензиновым турбодвигателем, а в полноприводной версии ему положен двигатель того же объема, но с непосредственным впрыском, мощностью 177 л.с., и 7-ступенчатый робот.

Haval H3
Haval H3

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный знакомый «японец» снова доступен в России по приятной цене.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Haval

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Ушакова Ирина
Фото:Haval
Количество просмотров 6
27.01.2025 
Фото:Haval
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