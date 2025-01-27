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Печка в авто перестала работать? Эти простые советы помогут решить проблему

Эксперты перечислили основные причины неработающей печки в автомобиле

Работающая система обогрева в автомобиле обеспечивает комфорт в зимнее время года, но что делать, если печка перестала работать? Эксперты издания Pravda.Ru поделились несколькими советами, чтобы разобраться с этой проблемой.

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Дело в том, что причиной плохого обогрева может стать низкий уровень охлаждающей жидкости.

«Если в системе не хватает антифриза, печка не сможет эффективно работать. Проверьте уровень и при необходимости долейте охлаждающую жидкость. В процессе эксплуатации системы обогрева может происходить засорение радиатора. Очистка может значительно улучшить ситуацию. Если видите, что потоки воздуха не проходят свободно, обратитесь к специалистам», – рекомендуют эксперты.

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Кроме того, печка может не работать из-за проблемы с термостатом – он регулирует поток охлаждающей жидкости. Если с ним что-то не так, то его замена решит проблему с системой обогрева. Кроме того, нужно убедиться, что корректно функционирует вентилятор. Если он не включается, необходимо проверить предохранители и реле. Иногда причина отсутствия обогрева салона автомобиля кроется в самой системе, и тогда может потребоваться помощь профессионала.

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 15
27.01.2025 
Фото:freepik / freepik
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