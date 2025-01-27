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Автоконцерн на четверть сократит производство кроссоверов, седанов и пикапов

Nissan сократит производство на двух заводах в США и уволит 2000 человек

Японский автоконцерн Nissan в рамках предстоящего слияния с Honda намерен сократить производственные мощности и численность персонала на заводах в США. По информации японских СМИ, сокращению подлежат 2000 человек, хотя в американском офисе компании официально изменения пока не утвердили.

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Речь идет о заводах в городах Смирна (штат Теннесси) и Кантон (штат Миссисипи). На первом производят кроссоверы Nissan Pathfinder, Murano, Rogue и Infiniti QX60. На втором заводе наладили выпуск седана Altima и пикапа Frontier. Совокупная мощность обоих предприятий оценивается примерно в один миллион экземпляров автомобилей в год. Теперь ее хотят сократить на 25%. Источник СМИ сообщил, что процесс сокращения начнется в Смирне весной, а в Кантоне – осенью.

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Для Nissan авторынок США продолжает оставаться одним из приоритетных, по итогам 2024 года продажи бренда в этой стране выросли на 3,8%, а в IV квартале прошлого года рост составил 11,4% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

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Источник: yomiuri.co.jp

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 16
27.01.2025 
Фото:Unsplash
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