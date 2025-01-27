Популярные внедорожники попали под отзыв в России: известны причины

В России отзывают 364 автомобиля Tank 500 из-за неисправности топливной системы

В России планируют отозвать 364 автомобиля бренда Tank. Под отзыв попадают модели Tank 500 Blacktrail, выпущенные с декабря 2023 года по ноябрь 2024 года.

Отзыв произведут из-за неисправности топливной системы автомобиля, где в условиях низких температур возможно повышение давления, что в редких случаях может повлечь утечку топлива.

Бренд Tank в России представляет ООО «Хавейл Мотор Рус», компания проверит и при необходимости заменит выпускную трубку топливного бака на всех экземплярах, попавших под отзыв.

Tank 500

Проверить, подпадает ли машина под отзывную кампанию, можно по списку VIN-номеров на сайте Росстандарта, у дилера или через сервис на Auto.ru.

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный знакомый «японец» снова доступен в России по приятной цене.

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Источник: Росстандарт