Этим гражданам хотят разрешить временно парковаться на местах для инвалидов

Милонов предложил разрешить беременным парковаться на местах для инвалидов

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов предложил внедрить временные разрешения для парковки на местах, предназначенных для инвалидов, для беременных женщин и разрешить там парковаться многодетным автовладельцам.

Также он предложил создать льготные условия для пенсионеров, позволяя им оплачивать парковку по сниженной стоимости. С таким письмом он обратился к министру транспорта России Роману Старовойту.

Как отметил Милонов, в его адрес регулярно поступают предложения от граждан, касающиеся улучшения системы платной парковки в стране.

Кроме того, Милонов предложил, чтобы инвалиды, сталкивающиеся с нехваткой специальных парковочных мест, могли парковаться на льготных условиях в любой зоне, где есть свободные места.

Недавно мы писали, что для этой категории лиц штраф за неоплату парковки в Москве взлетит до 50 тыс. рублей, впрочем, граждан на личных авто это не коснется, штрафы для них остались прежними.

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Источник: RT