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Эти детали теперь снимают с машин автомобильные воришки

«Согласие»: более 6,9 млн руб. в 2024 году выплачено за украденные детали машин

Кражи автозапчастей и декоративных элементов с машин остаются серьезной проблемой для автовладельцев в России.

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Все чаще водители жалуются, что их машины с утра стоят на кирпичах, лишенные запасного колеса, с похищенными зеркалами заднего вида или без фар. Чаще всего страдают те автомобили, у которых детали можно снять без особых усилий, как, например, «знаменитые» фары у Volkswagen Touareg и Porsche Cayenne первого поколения.

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Эксперты страховой компании «Согласие» провели анализ выплат по полисам каско за 2024 год и определили, какие запчасти стали самыми привлекательными для автоворишек. Так, наибольшее число краж связано с колесами (19% всех случаев). Похищали как колеса, стоящие на машине, так и запасные. Больше всего страдали автомобили корейской марки Kia (40%) и китайские Tank (20%) и Geely (13%).

Не обошли стороной и боковые зеркала – они стали объектом краж в 17% случаев. Особенно часто с этим сталкивались владельцы автомобилей BMW (38%) и Lexus (23%).

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Еще 17% случаев краж пришлось на колесные колпаки, и здесь абсолютными лидерами стали автомобили Volkswagen Polo – 38% случаев. Владельцы автомобилей Lada и Renault также оказались не защищены от таких краж, с показателями 31% и 15% соответственно.

В 2024 году, в связи с кражами автомобильных деталей, страховая компания «Согласие» выплатила более 6,9 млн рублей.

Чтобы снизить риск кражи колес, специалисты рекомендуют использовать болты с «секретками», которые трудно открутить без специального ключа.

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Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 14
28.01.2025 
Фото:Depositphotos
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