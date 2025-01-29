Автомобили с этой коробкой передач лидируют на рынке с большим отрывом

Авито Авто: в два с лишним раза выросло число авто с роботизированной коробкой

Эксперты Авито Авто проанализировали данные по предложениям новых автомобилей с разными типами коробок передач за 2024 год. Оказалось, что в продаже и по динамике лидируют машины с роботизированной коробкой передач (РКП).

В 2024 году новые автомобили с роботом составили почти половину рынка, заняв 44,98% предложения. Эта категория показала наибольший рост – более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом.

Лидером среди моделей с РКП стал Chery Tiggo 7 Pro Max, который составил 9,61% всех объявлений с таким типом коробки передач.

На втором месте по доле в предложении находятся автомобили с классической автоматической коробкой передач, их доля составила 21,98%. Лидером среди этих моделей стал Geely Monjaro (12,69%).

Автомобили с вариатором составили 16,58% от предложения, а с механической коробкой – 16,46%. Среди них лидируют Omoda C5 (22,43%) и Lada Granta (28,23%) соответственно.

Особенно заметный рост продаж наблюдается у моделей с роботом – увеличение на 107,2% по сравнению с прошлым годом, в то время как у других категорий он оказался значительно скромнее: 23,8% для механики, 19,2% для автомата и 5,2% для вариаторов.

Специалисты связывают такой рост популярности роботизированных коробок передач с актуальными трендами на рынке, где производители все чаще выбирают РКП, объединяющие преимущества механики и комфорт автоматической коробки. Основные драйверы роста – китайские бренды.