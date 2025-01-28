Надежный бюджетник Renault российской сборки без пробега — дешевле Весты
В РФ начали продавать Renault Sandero Stepway 2022 г.в. без пробега за ₽1,8 млн
В России появился в продаже кросс-хэтчбек Renault Sandero Stepway 2022 г. в. Уточняется, что автомобиль без пробега предлагает продавец из Хабаровска за 1 800 000 руб. Экземпляр был куплен в начале 2022 года, но на нем вообще не ездили.
Renault Sandero
В то время автомобиль в аналогичной комплектации Stepway Drive с мотором объемом 1,6 литра мощностью 82 л.с. и МКП стоил около 1 009 000 руб.
Renault Sandero Stepway выпускали на АВТОВАЗе до мая 2022 года.
Ранее «За рулем» сообщал, что названы сроки начала продаж новой версии Нивы.
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Источник: Autonews.ru
Фото:Renault
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28.01.2025
Фото:Renault
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Отзывы о Renault Sandero (6)
— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Недостатки:
Еще бы мех.коробку привели в порядок.Главная пара 4.35 - не то.Необходимо 3.9 хотя бы.Ведь на вариаторе и то меньше.
Комментарий:
Подумайте перед покупкой.
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