Надежный бюджетник Renault российской сборки без пробега — дешевле Весты

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В РФ начали продавать Renault Sandero Stepway 2022 г.в. без пробега за ₽1,8 млн

В России появился в продаже кросс-хэтчбек Renault Sandero Stepway 2022 г. в. Уточняется, что автомобиль без пробега предлагает продавец из Хабаровска за 1 800 000 руб. Экземпляр был куплен в начале 2022 года, но на нем вообще не ездили.

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В то время автомобиль в аналогичной комплектации Stepway Drive с мотором объемом 1,6 литра мощностью 82 л.с. и МКП стоил около 1 009 000 руб.

Renault Sandero Stepway выпускали на АВТОВАЗе до мая 2022 года.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы сроки начала продаж новой версии Нивы.

Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Renault
Количество просмотров 13
28.01.2025 
Фото:Renault
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Отзывы о Renault Sandero (6)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Renault Sandero  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Недостатки:
Еще бы мех.коробку привели в порядок.Главная пара 4.35 - не то.Необходимо 3.9 хотя бы.Ведь на вариаторе и то меньше.
Комментарий:
Подумайте перед покупкой.
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