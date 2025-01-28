Надежный бюджетник Renault российской сборки без пробега — дешевле Весты

В РФ начали продавать Renault Sandero Stepway 2022 г.в. без пробега за ₽1,8 млн

В России появился в продаже кросс-хэтчбек Renault Sandero Stepway 2022 г. в. Уточняется, что автомобиль без пробега предлагает продавец из Хабаровска за 1 800 000 руб. Экземпляр был куплен в начале 2022 года, но на нем вообще не ездили.

Renault Sandero

В то время автомобиль в аналогичной комплектации Stepway Drive с мотором объемом 1,6 литра мощностью 82 л.с. и МКП стоил около 1 009 000 руб.

Renault Sandero Stepway выпускали на АВТОВАЗе до мая 2022 года.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы сроки начала продаж новой версии Нивы.

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Источник: Autonews.ru