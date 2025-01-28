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В Краснодарском крае начали выдавать автономера с новым кодом региона

На Кубани началась выдача автомобильных номеров с новым региональным кодом «323»

На Кубани началась выдача автономеров с новым кодом региона — 323, что является уже пятой комбинацией для автомобилей в Краснодарском крае.

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Новая комбинация появилась из-за увеличившегося числа зарегистрированных машин в регионе, и ранее действовали коды 23, 93, 123 и 193.

О вводе нового кода стало известно осенью прошлого года, когда в краевом ГАИ сообщили, что предыдущих серий хватит до середины 2025 года.

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Собственники смогут регистрировать автомобили через интернет, а затем приобретать номера в сторонних фирмах.

Теперь в регионе действуют 5 серий автономеров: «323», «23», «193», «93» и «123».

Ранее «За рулем» сообщал, что названы сроки начала продаж новой версии Нивы.

Источник: портал 93.ru

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Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 8
28.01.2025 
Фото:АГН «Москва»
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