В Краснодарском крае начали выдавать автономера с новым кодом региона

На Кубани началась выдача автомобильных номеров с новым региональным кодом «323»

На Кубани началась выдача автономеров с новым кодом региона — 323, что является уже пятой комбинацией для автомобилей в Краснодарском крае.

Новая комбинация появилась из-за увеличившегося числа зарегистрированных машин в регионе, и ранее действовали коды 23, 93, 123 и 193.

О вводе нового кода стало известно осенью прошлого года, когда в краевом ГАИ сообщили, что предыдущих серий хватит до середины 2025 года.

Собственники смогут регистрировать автомобили через интернет, а затем приобретать номера в сторонних фирмах.

Теперь в регионе действуют 5 серий автономеров: «323», «23», «193», «93» и «123».

Ранее «За рулем» сообщал, что названы сроки начала продаж новой версии Нивы.

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Источник: портал 93.ru