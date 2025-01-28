Столичные власти напомнили о недопустимости шумной разгрузки товаров в ночные часы

Шум от разгрузочных работ ночью грозит штрафом от тысячи до 80 тысяч рублей

Нарушение условий производства разгрузочно-погрузочных работ ночью грозит штрафом от одной тысячи до 80 тысяч рублей по статье 4.50 КоАП Москвы.

За 2024 год инспекция вынесла 126 постановлений.

Столичные власти предлагают жителям города не оставлять без внимания шум от погрузочно-разгрузочных работ и сообщать в МАДИ, если:

с 23:00 до 07:00 вам мешают звуки от разгрузки

вы слышите шум двигателя автомобиля

водитель не выключил фары

магазин находится на 1-м этаже вашего дома.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– Торговые точки обязаны соблюдать закон и не создавать шум в ночное время при погрузке-разгрузке товаров.

По каждой поступившей жалобе на адрес нарушения выезжает инспектор МАДИ. Все нарушители получают штраф.

Источник: Дептранс Москвы