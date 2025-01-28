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В России продают экзотичный спорткар, сделанный из Lada: цена удивит

В Казани продают самодельный спорткар за 7,5 млн рублей

На популярной в России цифровой платформе появилось объявление о продаже необычного автомобиля, переделанного из автомобиля Lada. За автомобиль просят 7,5 млн рублей, при этом уточняется, что в придачу с авто отдают еще одну машину: Ford Focus с прицепом.

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Переделка стоит на учете с 2011 года и числится в органах как переоборудованный ВАЗ-2105. Под капотом автомобиля турбированный мотор мощностью 180 л.с.

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Продавец пояснил, что занимается созданием таких машин с 2009 года. Конструкция самодельного спорткара представляет собой сваренный из квадратных труб каркас. Передняя подвеска изготовлена по двухрычажной схеме с винтовыми пружинами.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы сроки начала продаж новой версии Нивы.

Источник: «Авито»

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Ушакова Ирина
Фото:Авито
Количество просмотров 54
28.01.2025 
Фото:Авито
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