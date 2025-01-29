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Вот так номер: Chevrolet Spark вернется в виде переделанного китайского электрокара

Новый Chevrolet Spark EUV – это переработанный китайский Baojun Yep Plus

Chevrolet анонсировала возвращение Spark, но в обновленной электрической версии – автомобиль, как ожидается, поступит в продажу на бразильском рынке в конце 2025 года.

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Chevrolet Spark EUV
Chevrolet Spark EUV

Новый Chevrolet Spark EUV по сути является переработанной моделью китайской малолитражки Baojun Yep Plus.

Эта модель, созданная в рамках совместного предприятия SAIC-GM-Wuling, обещает стать интересным и экономичным вариантом для южноамериканских потребителей.

Модель Spark EUV будет почти идентична Baojun Yep Plus с небольшими изменениями, включая логотип Chevrolet на решетке радиатора. Несмотря на схожее название, новый Spark EUV будет существенно отличаться от старого Spark EV, который был электромобилем в кузове хэтчбек и выпускался в США с 2013 по 2017 год.

Chevrolet не раскрыла технических данных и точной даты запуска Spark EUV, поэтому изучим характеристики «донора».

Длина Baojun Yep Plus составляет 3996 мм, а колесная база 2560 мм, что делает Spark EUV самым маленьким автомобилем Chevrolet на рынке.

Ожидается, что Spark EUV будет оснащен силовой установкой от китайской версии автомобиля, включая задний электромотор мощностью 101 л.с. и батарею емкостью 41,9 кВт*ч. Такое сочетание обещает запас хода до 401 км на одном заряде по китайскому циклу CLTC, что является неплохим показателем для городского автомобиля.

Chevrolet Spark EUV
Chevrolet Spark EUV

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Интерьер Baojun Yep Plus включает два 10,2-дюймовых дисплея и современные системы помощи водителю.

Chevrolet еще не раскрыла цену Spark EUV для бразильского рынка, однако аналогичная модель в Китае стоит около 12 900 долларов (1,3 млн рублей).

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Источник: Carscoops

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Алексеева Елена
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 11
29.01.2025 
Фото:Chevrolet
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