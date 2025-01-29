Госдума разрешила оформлять ДТП через сайты страховщиков

Шкуматов: Оформление ДТП по европротоколу через страховщика повысит безопасность

Госдума приняла закон, который позволяет оформить европротокол через приложения страховых компаний. Напомним, в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» с сентября 2021 года для автовладельцев по всей стране заработало приложение «Госуслуги.Авто». Минцифры России запустило в нем сервис «Европротокол онлайн», с помощью которого водители причастных к ДТП транспортных средств могут оформить извещение о ДТП без вызова сотрудника полиции и заполнения бумажных бланков.

В настоящее время услуги в рамках сервиса предоставляются исключительно с помощью мобильных приложений «Госуслуги.Авто» и «Помощник ОСАГО». А новый закон обеспечит возможность страховщикам подключить свои информационные системы к ЕСИА, что позволит увеличить количество инструментов для оформления извещения о ДТП в форме электронного документа, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению количества случаев составления электронных извещений о ДТП без вызова сотрудников полиции. Что поменяется с этим нововведением?

Петр Шкуматов, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика»:

– Этот закон – важный шаг в полной цифровизации взаимодействия водителей со страховыми компаниями. Перевод оформления ДТП в электронный формат через приложения вроде «Госуслуги.Авто» действительно сэкономит время: не придется ждать сотрудников ГИБДД или заполнять бумажные бланки.

Особенно радует, что интеграция с ЕСИА повысит безопасность данных и снизит риски мошенничества, ведь все действия будут подтверждены через надежную государственную систему аутентификации. Идея быстрого вступления закона в силу (со дня официального опубликования) говорит о готовности страховщиков к изменениям.

Однако не все водители, особенно старшего поколения, смогут быстро адаптироваться к электронным сервисам – тут нужна информационная поддержка и сохранение привычных способов оформления аварий. Но поскольку такой полностью цифровой способ урегулирования убытков удобен, не требует заполнять множество бумаг и тратить много времени на личные визиты, я думаю, что и автомобилисты старшего возраста скоро освоят эти новые цифровые механизмы.

Закон содержит гораздо больше плюсов, чем рисков. Если реализовать всё грамотно – обеспечить стабильность платформ и доступность сервисов для разных групп пользователей, – закон упростит жизнь миллионам автомобилистов.