«Оскар» в мире автомобилей получил кроссовер, продажи которого скоро стартуют в РФ

Центральное телевидение Китая назвало Exlantix ET лучшим автомобилем 2024 года

Центральное телевидение Китая в рамках «Автомобильного фестиваля» объявило лучшие автомобили 2024 года на местном рынке. Титула «Автомобиль года 2024» удостоился кроссовер Exlantix ET.

В номинации «Лучший внедорожник» 2024 года победила Toyota Land Cruiser Prado, званием «Минивэн года» наградили Roewe iMax 8 DMH. Лучшими кроссоверами признаны две модели – Hyundai Santa Fe и Wey 07. В номинации «Седан года» победу одержали Toyota Camry и Volkswagen Passat Pro.

Самым надежным автомобилем в Китае по итогам 2024 года признан Voyah Courage, а самым безопасным – Hongqi EHS7. В номинации «самый комфортный автомобиль» победу одержали Nissan Pathfinder и Deepal G318. Марки M-Hero 917 Dragon Armour и Chery iCar V23 отметили в категории за лучший дизайн.

Самым лучшим автопилотом признан Li Auto L6, а самые инновационные сервисы у Xiaomi SU7. Автомобилем года с лучшим силовым агрегатом назван Chery Fulwin T9, Honda Integra и Audi A3 отмечены за лучшую управляемость. Тематическими автомобилями года стали модели Aito M9 и Volkswagen Magotan, а в номинации «Авто с нулевым выбросом CO 2 » победил Geely Galaxy EX5.

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Источник: китайские автомобили.рф