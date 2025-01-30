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Российский спорткар от Bureau Seven — известна цена

Спорткар CN3500 получит гибридную силовую установку с управляемым вектором тяги

Предназначенный для кольцевых гонок спорткар CN3500 будет стоить от 7 млн рублей. Московская компания-разработчик Bureau Seven берется за изготовление каждого болида за 6 месяцев. Несколько машин будут собирать параллельно, за 2025 год планируют построить 12 экземпляров, и на пять из них уже есть заказчики, сообщает источник. Первую машину начали собирать в декабре 2024 года.

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Еще одна новость касается силовой установки. С 2026 года к заказу станет доступна полноприводная гибридная версия – с установкой мощностью 388 кВт и управляемым вектором тяги.

Напомним, что в базовой версии машина заднеприводная и оснащается бензиновым мотором Toyota 2GR мощностью 350 л.с. в паре с российской 5-ступенчатой спортивной секвентальной коробкой передач GearSet. В основе своей CN3500 имеет стальную пространственную раму и интегрированный в нее каркас безопасности, дополненный арамидными панелями.

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Такие автомобили планируется использовать в российских кольцевых гонках, одна из возможных сфер применения – гоночная серия СМП РСКГ. Автором облика трекового спорткара является Артем Попков, в разные годы трудившийся дизайнером в Renault, Opel, Hyundai Motor и Mercedes-Benz. Bureau Seven проектирует и производит легкие спортивные автомобили с 2015 года.

Источник: Автопоток

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 31
30.01.2025 
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