Эти автомобили признали лучшими на рынке КНР: они есть в России
Центральное телевидение КНР в рамках «Автомобильного фестиваля» (CCTV) подвело итоги голосования за лучший автомобиль в своей категории и титул абсолютного лидера среди всех.
Главный приз получил 5-местный кроссовер Exlantix ET от Chery длиной 4955 мм. В этом году официальные продажи модели должны начаться в России.
Лучшим внедорожником стал Toyota Land Cruiser Prado, который собирают в КНР. Лучшими кроссоверами признали Hyundai Santa Fe и Wey 07. Последний продается в РФ официально.
Лучшими седанами были признаны Toyota Camry и Volkswagen Passat Pro.
Самым безопасным автомобилем года стал Hongqi EHS7 (Tiangong 08), самыми комфортными – Nissan Pathfinder, Deepal G318. Самым надежным автомобилем был признан Voyah Courage. Лучшим авто с нулевыми выбросами стал Geely Galaxy EX5
Ранее «За рулем» сообщал, какие семейные автомобили россияне покупают чаще всего.
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Источник: Китайские автомобили