Полноразмерный 469-сильный кроссовер с зимним пакетом едет в Россию

В Китае с конвейера сошел кроссовер Exlantix ET — в Россию привезут 2 версии

Производство премиального кроссовера Exlantix ET для зарубежных рынков стартовало в Китае. В пресс-службе бренда уточнили, что первая партия полноразмерных кроссоверов уже сошла с конвейера завода.

Exlantix ET

Новинку представят в более чем 20 странах мира, а на рынке России модель ET появится в двух версиях: полностью электрической и гибридной. В основе гибридной версии Exlantix ET лежит технология последовательного гибрида, она обеспечивает впечатляющую эффективность, благодаря симбиозу высокопроизводительного турбодвигателя объемом 1,5 л, тяговой батареи 43 кВт·ч и двух электромоторов.

Интерьер Exlantix ET

«Такое сочетание позволяет Exlantix ET выдавать пиковую мощность в 469 л.с. и крутящий момент 634 Нм. Согласно результатам тестов по международным стандартам WLTC, запас хода модели достигает 1 238 км при полном топливном баке и заряде батареи. Версия для российского рынка отличается стильным дизайном решетки радиатора в виде прямых водопадных линий», – подчеркнули в пресс-службе.

Кроссовер оснащен интеллектуальными ассистентами ADAS, а также полностью русифицированной мультимедийной системой и зимним пакетом специально для российских автовладельцев. Он включает обогрев батареи, лобового стекла, рулевого колеса и форсунок омывателей.

Недавно бренд Exlantix анонсировал начало испытаний моделей в России перед выходом на российский рынок. Тесты призваны подтвердить готовность автомобилей к дорожным условиям нашей страны, кроме того, специалисты бренда проведут комплексное тестирование с точки зрения конечного потребителя на рынке РФ.

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Источник: пресс-служба Exlantix