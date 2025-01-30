#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Машина въехала в остановку и сбила ребенка: подробности аварии
30 января
Машина въехала в остановку и сбила ребенка: подробности аварии
В Уфе автомобиль протаранил остановку,...
Поездка с этими устройствами в авто может стать квестом на выживание: список
30 января
Поездка с этими устройствами в авто может стать квестом на выживание: список
Эксперты перечислили 4 опасных для перевозки в...
Логисты оценят: совместное предприятие брендов запустит линейку фургонов
30 января
Логисты оценят: совместное предприятие брендов запустит линейку фургонов
Renault и Volvo показали три новых коммерческих...

Немецкий автобренд на грани исчезновения: заводы снизили производство до минимума

Opel сокращает выпуск автомобилей на заводах в ФРГ на фоне падения продаж

Немецкий производитель Opel переживает сложный период из-за падения продаж на авторынке Европы. Мощности заводов в Рюссельсхайме и Айзенахе снижены до минимума, а перспективы бренда – под большим вопросом.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Конкурент Geely Monjaro с уникальным оснащением и за те же деньги

Продажи 2024 года достигли показателя в 457 603 автомобилей, это на 9,5% меньше, чем годом ранее, при этом общий рынок вырос на 0,8%. Особенно тяжело приходится производству в Айзенахе – там выпускают модель Opel Grandland. Мощности предприятия рассчитаны на выпуск 200 тысяч автомобилей в год, но в 2023 году с конвейера сошло всего 54 057 машин.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Ситуация в Рюссельсхайме немного получше: там производят Opel Astra и DS4, но объемы производства тоже далеки от оптимистичных.

Opel активно интегрируется в производство электрокаров и инвестирует в производство электрической версии Grandland. Но этого может оказаться недостаточно. Вопрос о выпуске новой модели на заводах ФРГ остается открытым, а в экспертном сообществе считают, что будущее бренда зависит от его положения в концерне Stellantis.

Источник: 32cars.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 12
30.01.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0