Немецкий автобренд на грани исчезновения: заводы снизили производство до минимума

Opel сокращает выпуск автомобилей на заводах в ФРГ на фоне падения продаж

Немецкий производитель Opel переживает сложный период из-за падения продаж на авторынке Европы. Мощности заводов в Рюссельсхайме и Айзенахе снижены до минимума, а перспективы бренда – под большим вопросом.

Продажи 2024 года достигли показателя в 457 603 автомобилей, это на 9,5% меньше, чем годом ранее, при этом общий рынок вырос на 0,8%. Особенно тяжело приходится производству в Айзенахе – там выпускают модель Opel Grandland. Мощности предприятия рассчитаны на выпуск 200 тысяч автомобилей в год, но в 2023 году с конвейера сошло всего 54 057 машин.

Ситуация в Рюссельсхайме немного получше: там производят Opel Astra и DS4, но объемы производства тоже далеки от оптимистичных.

Opel активно интегрируется в производство электрокаров и инвестирует в производство электрической версии Grandland. Но этого может оказаться недостаточно. Вопрос о выпуске новой модели на заводах ФРГ остается открытым, а в экспертном сообществе считают, что будущее бренда зависит от его положения в концерне Stellantis.

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Источник: 32cars.ru