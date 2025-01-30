Автобренд получил конкурентное преимущество в виде «неубиваемого» бампера

Ford запатентовал технологию энергоемкого бампера с функцией самовосстановления

Автопроизводитель Ford в рамках работы над созданием технологии для повышения безопасности на дорогах запатентовал энергоемкий бампер с функцией самовосстановления.

Отмечается, что бампер способен минимизировать последствия столкновений с пешеходами и другими транспортными средствами. Речь идет о том, что благодаря разработанному механизму бампер поглощает удар, а затем возвращается в исходное положение. В итоге – безопасность повышается, а стоимость ремонта снижается.

Планируется устанавливать эту систему на будущие модели Ford, включая кроссоверы и пикапы. Такой инновационный подход в части безопасности повысит привлекательность машин Ford у покупателей. Особенно это важно для владельцев крупных внедорожников, повреждения которых в случае ДТП бывают серьезными. К тому же с такой технологией бренд станет конкурентоспособным в сравнении с другими производителями. Информации о серийном выпуске машин с такой новацией пока нет.

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Источник: 32cars.ru