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Машина въехала в остановку и сбила ребенка: подробности аварии
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Машина въехала в остановку и сбила ребенка: подробности аварии

В Уфе автомобиль протаранил остановку, травмирован ребенок

В Уфе 30 января около 14:00 произошла авария. Уточняется, что 50-летний водитель Lada Kalina не справился с управлением и столкнулся с автобусом НЕФАЗ, который стоял на остановке.

От удара легковой автомобиль отбросило на остановочный павильон, где он сбил 11-летнего ребенка. Мальчик госпитализирован.


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Обстоятельства произошедшего уточняются.

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Источник: Госавтоинспекция Уфы

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 2
30.01.2025 
Фото:МВД Медиа
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