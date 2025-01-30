Машина въехала в остановку и сбила ребенка: подробности аварии

В Уфе автомобиль протаранил остановку, травмирован ребенок

В Уфе 30 января около 14:00 произошла авария. Уточняется, что 50-летний водитель Lada Kalina не справился с управлением и столкнулся с автобусом НЕФАЗ, который стоял на остановке.

От удара легковой автомобиль отбросило на остановочный павильон, где он сбил 11-летнего ребенка. Мальчик госпитализирован.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

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Источник: Госавтоинспекция Уфы