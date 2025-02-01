Многодетные родители смогут забронировать такси при покупке авиа- и ж/д билетов

В Госдуме призвали обеспечить многодетные семьи такси из аэропортов и вокзалов

Многодетные семьи должны иметь возможность заказывать семейные автомобили такси из аэропортов и вокзалов по специальному тарифу. Об этом заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Мы предлагаем губернаторам, это совершенно точно в их власти, на уровне региональных аэропортов, вокзалов, вот именно там запустить такие большие семейные автомобили, сделать тариф "многодетный"», – подчеркнула депутат.

Буцкая считает, что такое такси многодетные семьи могут бронировать при покупке билетов на самолет или поезд. Родителям с детьми будет намного легче, если они большой семьей уедут на одном автомобиле по возвращении с отдыха. А тариф «многодетный» нужен в 100% случаев, убеждена Буцкая. Она напомнила, что такие меры вписываются в реализацию поручений президента.

Напомним, глава России Владимир Путин по итогам заседания Госсовета в декабре 2024 года поручил кабмину совместно с заинтересованными органами проработать вопрос установления льготной стоимости перевозок в такси для многодетных семей.

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Источник: tass.ru