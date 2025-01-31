Даешь безопасную сделку! В России запущен сервис экспертизы авто с пробегом
Один из крупнейших автодилеров РФ «Рольф» презентовал услугу, призванную противодействовать мошенничеству при оформлении договоров купли-продажи автомобиля на вторичном рынке. Это первый на российском рынке опыт выхода автодилера в сегмент сделок между физлицами (C2C).
Согласно данным аналитиков дилера, на вторичном рынке России порядка шести миллионов автомобилей, примерно 75% сделок совершают частные лица. Причем большинство автомобилей не всегда соответствует заявленным характеристикам в части технического состояния, а также с точки зрения юридической чистоты. В итоге риски из-за неисправного транспортного средства грозят не только потенциальным покупателям, но и всем участникам дорожного движения.
Предлагаемая «РОЛЬФ Автогарант» система нивелирует эти риски и обеспечивает комплексную проверку автомобилей и юридическое сопровождение сделок между физлицами. Услуга уже доступна во всех дилерских центрах компании в Москве, Санкт-Петербурге и Серпухове. В ближайшее время планируется расширить географию и запустить сервис в Краснодаре.
По словам владельца группы компаний «РОЛЬФ» Умара Кремлева, внедрением этой услуги компания вносит свой вклад в безопасность на дорогах и борьбу с мошенничеством. Услуга защитит покупателей и продавцов от обмана и подлога, выявив все скрытые дефекты.
«Мы гарантируем честность сделки и даем полную гарантию на выполненные работы. “Рольф” – это национальный автодилер, который трудится на благо граждан нашей страны. Мы не позволим мошенникам отнять у наших клиентов радость от покупки машины», – подчеркивает собственник компании.
Стоимость базового пакета услуг «РОЛЬФ Автогарант» с фиксированной ценой составляет 6930 рублей, в него включены: проверка технического состояния автомобиля и его лакокрасочного покрытия по методологии компании, охватывающей 169 пунктов; проверка юридической чистоты автомобиля; подготовка договора купли-продажи; контроль проведения сделки экспертами «Рольф» на каждом этапе. Кроме того, клиенты могут дополнительно воспользоваться услугами страхования, банковского финансирования или оформить гарантию до пяти лет на приобретенный автомобиль.
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Источник: пресс-служба «Рольф»