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«Рольф» планирует приобрести завод запчастей

Компания «Рольф» планирует производить детали под собственной маркой

Заместитель генерального директора «Рольф» Светлана Виноградова сообщила о планах компании приобрести российский завод запасных частей, сообщает источник. Другой источник уточняет: завод уже выбран, но пока не раскрывается.

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«Мы думаем о покупке завода, в том числе о покупке завода запасных частей. Потому что большая клиентская база, опыт есть, экспертиза есть, и, в общем-то, это нам дает основы», – сообщила Виноградова.

Один из источников пишет, что на заводе будут производиться детали под собственной торговой маркой Роспарт, однако конкретная номенклатура пока также неизвестна. Помимо прочего, Светлана Виноградова подтвердила ранее опубликованные сведения о покупке «Рольфом» одного из российских шинных заводов, а также рассказала о новом направлении – продаже мотоциклов.

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«Рольф» – один из крупнейших в РФ дистрибьюторов нескольких автомобильных брендов. В 2024 году компания продала в России 32 922 новых автомобиля, чистая прибыль компании составила 3 млрд рублей. В сентябре 2024 года компания сменила владельца – новым собственником стал председатель Международной ассоциации бокса Умар Кремлев, заявивший о планах вывести компанию на федеральный уровень.

Источник: ТАСС, Автопоток

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Фото:Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC
Количество просмотров 150
31.01.2025 
Фото:Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC
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