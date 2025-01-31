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В прошлом году россияне потратили огромную сумму на авто с пробегом

В 2024 году россияне купили подержанных авто на 7 трлн рублей

За прошедший год жители России купили б/у машин на рекордные 7 трлн рублей, что на 19% больше, чем в 2023 году, согласно совместному исследованию «Газпромбанк автолизинга» и агентства «Автостат».

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В 2023 году россияне купили подержанных авто на 5,84 трлн рублей. В исследовании уточняется, что финансовая емкость вторичного рынка в 2024 году установила новый рекорд.

Больше всего увеличились затраты на покупку китайских автомобилей с пробегом (на них было потрачено 273,2 млрд рублей – в 2,3 раза больше, чем в 2023 году).

Ранее «За рулем» сообщал, что BMW, Kia и Toyota могут вернуться в Россию в этом году.

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Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
Количество просмотров 56
31.01.2025 
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
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