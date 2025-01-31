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Как не попасть на обман и избежать навязанных допусловий при покупке машины

Эксперты рассказали, как при покупке авто обойти уловки автосалона и сэкономить

Зачастую за заманчивыми предложениями при покупке автомобиля могут скрываться различные подводные камни, которые сложно распознать. Эксперты издания Pravda.Ru поделились советами, как избежать возможных уловок, а также сэкономить на покупке машины.

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Сотрудники автосалонов в телефонном разговоре с потенциальным покупателем обещают различные преференции в виде щедрых скидок или наличия редких комплектаций. Но при визите в салон выясняется, что нужная модель продана, а скидки на другие варианты не действуют. Попросите менеджера прислать на почту коммерческое предложение с указанием всех условий – это поможет избежать сюрпризов и сэкономить нервы.

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Дополнительные опции являются одним из излюбленных приемов автосалонов. Речь идет о сигнализации, ковриках или антикоррозийной обработке, которые увеличат окончательную стоимость авто от 100 до 500 тысяч рублей. Попробуйте обратиться в другой дилерский центр, где предложат те же условия, но без допуслуг.

Сдача старой машины в трейд-ин на первый взгляд кажется выгодной, но зачастую оценка автомобиля оказывается ниже рыночной, а обещанная скидка меньше, чем предполагалось. Поэтому нужно заранее узнать порядок цен на вторичном рынке старой машины, эта информация поможет сравнить цену с предложенной дилером.

Дилеры не всегда озвучивают скидки от официальных производителей, поэтому лучше заранее изучить предложения на официальном сайте производителя.

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Иногда при транспортировке новый автомобиль может получить мелкие повреждения, чтобы этого избежать, внимательно осмотрите кузов, состояние лакокрасочного покрытия, и уточните – были ли какие-то работы по устранению дефектов.

Помните, автокредит с огромной экономией может оказаться выгодным только для дилера. Иногда в договоре могут быть скрытые комиссии, высокие ставки или обязательное страхование. Поэтому внимательно изучите все условия договора и пересчитайте полную стоимость кредита во избежание переплат.

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 133
31.01.2025 
Фото:Depositphotos
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