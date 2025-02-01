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В России наладили выпуск популярного хорошо оснащенного кроссовера

В Липецкой области стартовало производство кроссовера Voyah Free

Запуск производства кроссоверов Voyah Free на заводе «Моторинвест» в Липецкой области знаменует собой новый этап развития гибридного и электромобильного сегмента в России.

Voyah Free, ставший бестселлером среди гибридов в России в 2024 году с продажами в 7259 экземпляров, завоевал популярность благодаря сочетанию роскоши, инновационных технологий и привлекательной цены с учетом государственной поддержки.

Voyah Free
Voyah Free
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Наряду с ним, на липецком предприятии собирается и минивэн Voyah Dream (1581 проданный экземпляр в 2024 году). В общей сложности в 2024 году было продано 8937 автомобилей марки Voyah в России.

Пока неизвестно, повлияет ли локализация производства на конечную стоимость автомобилей. Однако, значительным плюсом для покупателей является включение моделей Voyah Free и Voyah Dream в программу льготного автокредитования Минпромторга.

Это, в сочетании с государственной субсидией в размере 35% от стоимости автомобиля (но не более 925 000 рублей), делает покупку этих премиальных гибридов значительно доступнее.

Источник: Autonews

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Лежнин Роман
Фото:Voyah
Количество просмотров 4360
01.02.2025 
Фото:Voyah
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