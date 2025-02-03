Водитель Toyota Land Cruiser разъезжал по торговой галерее в Сочи

В Сочи задержали водителя Тойоты, который разъезжал по торговой галерее

Водителя на белом Toyota Land Cruiser заметили в центре города Сочи. Очевидцы рассказали, что внедорожник с номерами из Красноярского края разъезжал по торговой галерее.

После публикации видео в Сети водителя нашли, 45-летнего туриста из Красноярского края доставили в отдел полиции.

Уточняется, что за нарушение общественного порядка и правил дорожного движения в отношении водителя внедорожника составили административные протоколы. Ему грозит штраф и до 15 суток ареста. Ночь мужчина провел в полиции.

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«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: УМВД по городу Сочи