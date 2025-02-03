На каких работах можно сэкономить при обслуживании авто — список процедур
Автовладельцы могут сэкономить на некоторых работах по обслуживанию автомобиля, но не стоит самостоятельно заниматься полировкой кузова. Таким советом поделился главный редактор издания Quto Максим Ракитин.
«Начнем с кузова. Если у вас нет опыта работы с полиролью, то экономить – не очень хорошо. Потому что так можно испортить лакокрасочное покрытие автомобиля. Нельзя использовать агрессивные составы, такие как уайт-спирит, растворители и все остальное. Они могут нарушить лак, и на кузове появятся пятна. Это очень плохо», – перечислил главред.
Ракитин допускает при наличии соответствующего инструмента или полировальных машин очистить некоторые участки, но глубокая и профессиональная полировка кузова относится к дорогостоящей процедуре на СТО, поэтому ее лучше доверить профессионалам, чтобы не совершить ошибку. Что касается чистки салона автомобиля, то с этим владелец справится самостоятельно, и сэкономит при этом, подчеркнул эксперт.
«В салон можно купить хороший качественный полироль. Они сейчас в большом количестве представлены на рынке. Главное, правильно подобрать под натуральную кожу, экокожу, ткань и так далее. Вы можете все сделать своими руками, и многие автомобилисты делают это сами», – уточнил главред.
Что касается матчасти автомобиля, то, по словам Ракитина, если говорить про двигатель, подвеску и коробку передач, лучше довериться профессионалам.
«То есть свечи мы можем поменять сами. Внутрисалонный фильтр мы можем поменять сами, если мы знаем, где он находится. Мы можем поменять воздушный фильтр. А уже что касается замены масла, например, в трансмиссии, то лучше обратиться к людям, которые обладают специальными инструментом и навыками», – рекомендовал эксперт.
Самостоятельно обслуживать автомобиль не получится без соответствующей квалификации, констатирует Ракитин. Рядовой водитель может сэкономить на полировке кузов специальным средством, чистке салона авто, замене масла, фильтров, свечей, лампочек и тормозных колодок.
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Источник: lenta.ru