На каких работах можно сэкономить при обслуживании авто — список процедур

Эксперт Ракитин объяснил, почему не стоит экономить на полировке кузова авто

Автовладельцы могут сэкономить на некоторых работах по обслуживанию автомобиля, но не стоит самостоятельно заниматься полировкой кузова. Таким советом поделился главный редактор издания Quto Максим Ракитин.

«Начнем с кузова. Если у вас нет опыта работы с полиролью, то экономить – не очень хорошо. Потому что так можно испортить лакокрасочное покрытие автомобиля. Нельзя использовать агрессивные составы, такие как уайт-спирит, растворители и все остальное. Они могут нарушить лак, и на кузове появятся пятна. Это очень плохо», – перечислил главред.

Ракитин допускает при наличии соответствующего инструмента или полировальных машин очистить некоторые участки, но глубокая и профессиональная полировка кузова относится к дорогостоящей процедуре на СТО, поэтому ее лучше доверить профессионалам, чтобы не совершить ошибку. Что касается чистки салона автомобиля, то с этим владелец справится самостоятельно, и сэкономит при этом, подчеркнул эксперт.

«В салон можно купить хороший качественный полироль. Они сейчас в большом количестве представлены на рынке. Главное, правильно подобрать под натуральную кожу, экокожу, ткань и так далее. Вы можете все сделать своими руками, и многие автомобилисты делают это сами», – уточнил главред.

Что касается матчасти автомобиля, то, по словам Ракитина, если говорить про двигатель, подвеску и коробку передач, лучше довериться профессионалам.

«То есть свечи мы можем поменять сами. Внутрисалонный фильтр мы можем поменять сами, если мы знаем, где он находится. Мы можем поменять воздушный фильтр. А уже что касается замены масла, например, в трансмиссии, то лучше обратиться к людям, которые обладают специальными инструментом и навыками», – рекомендовал эксперт.

Самостоятельно обслуживать автомобиль не получится без соответствующей квалификации, констатирует Ракитин. Рядовой водитель может сэкономить на полировке кузов специальным средством, чистке салона авто, замене масла, фильтров, свечей, лампочек и тормозных колодок.

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Источник: lenta.ru