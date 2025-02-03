Гран-при
#
Выиграй Ладу!
История премииНовинкиКроссоверыДоступные автоКитайский автопромКоммерческие автомобили
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку!
12 февраля
«Бьет» руль? Не спешите менять рулевую рейку!
Эксперт Ревин объяснил, из-за чего могут...
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
12 февраля
Эти опасности грозят при заключении мирового соглашения при ДТП
Юрист Воропаев назвал три риска мирового...
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
12 февраля
Волнорезы — зачем они нужны некоторым автомобилям
Эксперт Колодочкин объяснил, почему вода в...

«Теплые» опции, полный привод, АКП — каско и шины в подарок при покупке кроссовера

Soueast S07 и S09 можно купить с выгодой до ₽550 тысяч

Бренд Soueast анонсирует в феврале специальную программу, в рамках которой кроссовер S07 и флагманскую модель S09 можно приобрести с выгодой до 550 тыс. рублей. Об акции рассказали в пресс-службе бренда.

Soueast S07
Soueast S07
Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Как купить авто за границей и сэкономить — инструкция «За рулем»
«В рамках комплексной программы «Купи легко!» клиент может воспользоваться беспрецедентно выгодной ставкой по специальному субсидированному кредиту, программой трейд-ин с преимуществом до 350 тыс. руб., а также получить каско и шины в подарок. Так, автомобиль SOUEAST S07 в комплектации Comfort с учетом специальных условий буден доступен клиентам по стоимости 2,749 млн рублей», – уточнили в пресс-службе.

S07 в данной версии оснащается турбомотором объемом 1,6 л и 7-ступенчатой преселективной АКП. Аналогичное предложение распространяется и на флагманскую модель Soueast ST S09. В рамках программы цена автомобиля в комплектации Comfort Plus с турбомотором и 7-ступенчатым роботом стартует от 3,549 млн рублей.

Soueast S09
Soueast S09

Кроме того, всем покупателям Soueast предложат одни из самых привлекательных условий кредитования на рынке. При покупке S07 или S09 каждый клиент получит компенсацию полиса каско и комплект зимних шин в подарок.

Напомним, в России Soueast S07 представлен в двух комплектациях: Comfort и Premium с двумя вариантами форсировки 1,6-литрового бензинового двигателя TGDI (186 л.с. и 190 л.с.). Версии с передним приводом оснащены 7-ступенчатым преселективным роботом, а S07 с полным приводом агрегатирован классической 8-ступенчатой АКП.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Флагманская модель S09 представлена на рынке РФ в трех комплектациях: Comfort, Comfort Plus и Premium. Автомобили оснащены двумя бензиновыми двигателями и двумя типами трансмиссии: 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач для комплектаций Comfort и Comfort Plus и 8-ступенчатой – для Premium.

Предлагается два варианта привода: полный (Premium) и передний (Comfort, Comfort Plus). Все автомобили адаптированы к климатическим условиям России, благодаря набору «теплых» опций: обогрев зеркал заднего вида, лобового стекла, передних сидений (спинки и подушки), сидений второго ряда, рулевого колеса и форсунок омывателя лобового стекла.

Номинант Гран-при «За рулем» – 2025

К участию в Гран-при «За рулем» допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2024 году или сменившие поколение. Рестайлинг не в счет. Автомобиль выше как раз подходит. Насколько он хорош в своем классе? Это решать вам. Заполните анкету голосования. Среди проголосовавших скоро разыграем три автомобиля Лада. Гран-при

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: пресс-служба Soueast

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Soueast
Количество просмотров 1942
03.02.2025 
Фото:Soueast
Поделиться:
Оцените материал:
0