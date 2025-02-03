«Теплые» опции, полный привод, АКП — каско и шины в подарок при покупке кроссовера

Soueast S07 и S09 можно купить с выгодой до ₽550 тысяч

Бренд Soueast анонсирует в феврале специальную программу, в рамках которой кроссовер S07 и флагманскую модель S09 можно приобрести с выгодой до 550 тыс. рублей. Об акции рассказали в пресс-службе бренда.

Soueast S07

«В рамках комплексной программы «Купи легко!» клиент может воспользоваться беспрецедентно выгодной ставкой по специальному субсидированному кредиту, программой трейд-ин с преимуществом до 350 тыс. руб., а также получить каско и шины в подарок. Так, автомобиль SOUEAST S07 в комплектации Comfort с учетом специальных условий буден доступен клиентам по стоимости 2,749 млн рублей», – уточнили в пресс-службе.

S07 в данной версии оснащается турбомотором объемом 1,6 л и 7-ступенчатой преселективной АКП. Аналогичное предложение распространяется и на флагманскую модель Soueast ST S09. В рамках программы цена автомобиля в комплектации Comfort Plus с турбомотором и 7-ступенчатым роботом стартует от 3,549 млн рублей.

Soueast S09

Кроме того, всем покупателям Soueast предложат одни из самых привлекательных условий кредитования на рынке. При покупке S07 или S09 каждый клиент получит компенсацию полиса каско и комплект зимних шин в подарок.

Напомним, в России Soueast S07 представлен в двух комплектациях: Comfort и Premium с двумя вариантами форсировки 1,6-литрового бензинового двигателя TGDI (186 л.с. и 190 л.с.). Версии с передним приводом оснащены 7-ступенчатым преселективным роботом, а S07 с полным приводом агрегатирован классической 8-ступенчатой АКП.

Флагманская модель S09 представлена на рынке РФ в трех комплектациях: Comfort, Comfort Plus и Premium. Автомобили оснащены двумя бензиновыми двигателями и двумя типами трансмиссии: 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач для комплектаций Comfort и Comfort Plus и 8-ступенчатой – для Premium.

Предлагается два варианта привода: полный (Premium) и передний (Comfort, Comfort Plus). Все автомобили адаптированы к климатическим условиям России, благодаря набору «теплых» опций: обогрев зеркал заднего вида, лобового стекла, передних сидений (спинки и подушки), сидений второго ряда, рулевого колеса и форсунок омывателя лобового стекла.

Номинант Гран-при «За рулем» – 2025

К участию в Гран-при «За рулем» допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2024 году или сменившие поколение. Рестайлинг не в счет. Автомобиль выше как раз подходит. Насколько он хорош в своем классе? Это решать вам. Заполните анкету голосования. Среди проголосовавших скоро разыграем три автомобиля Лада.

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Источник: пресс-служба Soueast