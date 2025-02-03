Цены на ремонт автомобилей взлетят в России

Эксперт Овчинникова: стоимость ремонта машин в 2025 году вырастет на 25%

Директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова рассказала, что ремонт и обслуживание автомобилей в 2025 году подорожают на 25%.

Она пояснила, что расходы на обслуживание неразрывно связаны с ценами на услуги и запчасти. Пока стоимость услуг растет медленно, но в текущем году она ожидаемо поднимется.

Цены на детали зависят от курсов валют. По словам Овчинниковой, перечисленные факторы повлияют на рост цен, который составит 20-25% к концу года.

Дешеветь ремонт автомобилей в 2025 году вряд ли будет, считает эксперт. При сохранении высокой инфляции, а также небольшом объеме продаж новых машин вполне можно ожидать неминуемого подорожания всех услуг.

К факторам роста цен можно прибавить и налоговые изменения, которые повысят затраты бизнеса и повлияют на динамику цен, рассказала Овчинникова.

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Источник: Газета.Ru